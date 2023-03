Eurozapping : Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 6 mars.

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 6 mars.

En Italie, la sœur du dernier parrain a été arrêtée à son tour. Rosalia Messina Denaro, arrêtée le 3 mars dernier, détenue à Palerme, est soupçonnée d'avoir géré la caisse de la famille Denaro et joué un rôle clé dans la chaîne de communication de l'organisation. Son frère, Matteo Messina Denaro, figure tutélaire de Cosa Nostra, une des mafias les plus puissantes, a été arrêté le 16 janvier dernier, après 30 ans de cavale. Il était le mafieux le plus recherché d'Italie. Chez Rosalia Messina Denaro, des messages codés et des lignes de comptes ont été retrouvés, mais elle refuse de répondre aux questions des enquêteurs.

Le gouvernement espagnol s'attèle à l'égalité hommes-femmes

En Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez prend très au sérieux la question de l'égalité hommes-femmes. Le Premier ministre espagnol a présenté un projet de loi qui exige une meilleure représentation des femmes dans les listes électorales et dans les conseils d'administration des grandes entreprises. "Si les femmes représentent la moitié de la société, alors la moitié du pouvoir politique doit leur revenir", a déclaré Pedro Sanchez. L'Espagne avait déjà fait voter un congé menstruel payé par l'État pour celles qui souffrent de règles douloureuses.