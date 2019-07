Eurozapping : Boris Johnson tente un coup en Écosse, l'Italie pleure son carabinier

Première visite en Écosse pour Boris Johnson. Il est venu convaincre les Écossais des bienfaits du Brexit, eux qui avaient voté contre il y a trois ans. Et pour cela, le Premier ministre britannique a réaffirmé sa volonté de renégocier l'accord. "Le plus important pour nous est d'obtenir un nouvel accord de libre-échange qui nous permette de reprendre le contrôle sur nos droits de douane et nos règlements", déclare Boris Johnson.

Un suspect livre son témoignage

Les funérailles du carabinier tué en Italie ont eu lieu. Il avait 35 ans. Mort poignardé dans la nuit de jeudi à vendredi à Rome, ses obsèques se sont déroulées dans sa ville d'origine, près de Naples. Deux jeunes Américains de 18 et 19 ans ont été arrêtés pour son meurtre. Un des suspects a reconnu les faits, expliquant avoir pris le carabinier en civil pour un ami du dealer avec qui il avait un problème.

