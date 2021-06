Euro 2021 : premier coup de sifflet à Rome

Avec un an de retard, la fête européenne du football commence à Rome, en Italie, où se sont rassemblés beaucoup de supporters turcs ou italiens. Vendredi 11 juin, 16 000 personnes ont été admises au stade olympique, qui peut en contenir 70 000. Mais il y a des conditions. Il faudra avoir été vacciné ou bien testé négatif dans les 48 heures avant le match. Et pour ceux qui n'ont pas de billet, des écrans géants ont été disposés sur les places de Rome, avec une organisation assez rigide : il faudra réserver pour suivre le match.



Des conditions sanitaires malgré tout

Le stade a ouvert ses portes et les Italiens espèrent un début en fanfare, pour leur équipe et pour l'organisation. Alban Mikoczy, journaliste en duplex de Rome, fait le point sur les restrictions sanitaires. "Théoriquement, les gens seront séparés, on verra bien si au moment de la joie du match, ils garderont leurs distances ou ils auront tendance à se rapprocher (...) en ville, les consignes de distanciation physique sont bien lointaines."