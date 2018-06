Escapade : Rovinj, la dolce vita de Croatie

L'élégance d'un bijou fin, posé sur un écrin d'azur, Rovinj (Croatie) est sans doute la plus italienne des villes croates. Maisons pastel patinées, campanile élégant et vieux port, la ville de Rovinj est pleine de charme. Parfois, les promeneurs tombent sur un groupe d'amis qui poussent la chansonnette dans un dialecte qui mélange le croate et l'italien.

De la mer au sommet du campanile

Au Moyen-âge, la ville était l'un des ports les plus importants de l'Adriatique. Ici, la pêche est une tradition ancestrale. La batana, barque à fond plat traditionnelle incontournable de Rovinj, est classée au patrimoine de l'Unesco, le meilleur moyen d'observer l'harmonie des façades de la ville. La ville a été maintes fois convoitée, mais c'est Venise (Italie) qui y a laissé son empreinte après cinq siècles de protectorat. Les pavés immaculés ont été patinés par les siècles. Au bout d'un escalier vertigineux se présente le panorama du haut du campanile, plus belle vue de la ville.

