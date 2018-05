Vers un gouvernement anti-système en Italie ?

Une alliance inédite presque improbable entre le Mouvement 5 étoiles anti-système et les nationalistes de la Ligue pourrait avoir lieu. Ils n'ont jamais été aussi proches de former un gouvernement en Italie après deux mois de tractation infructueuse. Une option rendue possible par le revirement de Silvio Berlusconi. Avec son parti, Forza Italia, il est allié à la ligue de Matteo Salvini. Hier, il a fini par donner son feu vert aux discussions avec les 5 étoiles.

Une première en Europe

Un gouvernement anti-système, ce serait une première en Europe. Tous les obstacles ne sont pas levés pour autant : il faut trouver un programme commun et un chef de gouvernement. A priori, ce ne sera pas Luigi Di Maio, le leader du Mouvement 5 étoiles. Les discussions vont donc se poursuivre avec le président de la République, Sergio Mattarella. Si elles n'aboutissent pas, de nouvelles élections législatives auront lieu en Italie.

