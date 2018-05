Italie : vers un gouvernement antisystème

Voilà deux mois que les Italiens attendent fébrilement la nomination d'un gouvernement, et une fois encore, c'est Silvio Berlusconi qui joue les arbitres. Le 4 mars dernier, son parti, Forza Italia, allié à la Ligue, mouvement d'extrême droite eurosceptique emmené par Matteo Salvini, recueillait 37% des suffrages, suivi de près par le Mouvement 5 étoiles, parti antisystème emmené par Luigi Di Maio. À lui seul, il recueillait 32% des voix. Les deux partis se disputent la victoire.

Antimigrants et eurosceptiques

Après deux mois de tractations infructueuses, les deux partis se seraient décidés à former une coalition pour sortir du blocage. Une option rendue possible par le revirement de Silvio Berlusconi, qui accepte finalement de parler avec son ennemi, les 5 étoiles. Cela donnerait donc un gouvernement antisystème, une première en Italie. Il y a quelques jours encore, le président italien, Sergio Mattarella, menaçait, faute d'accord, de nommer un gouvernement technique, c'est-à-dire neutre. Reste maintenant aux deux formations de trouver un programme partagé. C'est en bonne voie, selon le Mouvement 5 étoiles. Les deux partis ont en commun des promesses voisines en matière de retraites et de lutte contre l'immigration. Ils sont aussi eurosceptiques, de quoi inquiéter l'Union européenne.