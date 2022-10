Italie : pourquoi Giorgia Meloni veut changer le régime politique

En Italie, le président de la République débute les consultations au Quirinal, la résidence officielle, pour ensuite demander à Giorgia Meloni de former un gouvernement. Elle deviendrait ainsi la première femme de l'histoire italienne à accéder au poste de présidente du Conseil. Et elle pourra appliquer les grandes lignes de son programme.



Arrivée en tête des législatives du 25 septembre, portée par la victoire de la coalition conservatrice rassemblant le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, la probable future Première ministre Giorgia Meloni a déjà une idée assez arrêtée du rôle du Président - aujourd'hui garant : elle veut qu'il soit désormais élu au suffrage universel. Or, pour cela, elle doit changer la Constitution... et cela ne plaît pas à tout le monde.



Ainsi, pour Giorgia Meloni, le semi-présidentialisme à la française est la solution pour redonner confiance aux citoyens. Cela donnera aussi de la stabilité à l'Italie : "En moyenne, nous changeons de gouvernement tous les deux ans... Cela mine notre crédibilité internationale, notre capacité à peser en Europe et dans les grandes organisations, plaide-t-elle. Donc je voudrais un système qui garantisse un lien entre l'électeur et l'élu, et bien sûr, une stabilité : celui qui gagne l'élection sait qu'il sera au pouvoir 5 ans pour réaliser son projet."

A droite, chez ses alliés, tout le monde y est favorable ; Silvio Berlusconi en tête, puisqu'il en a parlé la première fois en 1995. Mais l'ancien Premier ministre a, aujourd'hui, une idée derrière la tête. "Si la réforme entre en vigueur, je pense qu'il serait nécessaire que le président Mattarella démissionne pour élire directement un nouveau président... et ce pourrait encore être lui", tacle Il cavaliere. Sauf que Sergio Mattarella n'était déjà pas candidat à un deuxième mandat.

"Seul le pouvoir arrête le pouvoir !"

Ce sont donc les pleins pouvoirs que visent la droite aujourd'hui, estime la gauche. Enrico Letta, du Parti démocrate, ne veut pas changer la Constitution : "Notre pays a une Constitution issue de l'Assemblée constituante, fille de la Résistance et de l'antifascisme.... Cette Constitution a sauvé l'Italie pendant ces 75 dernières années : le système a fonctionné ! Alors, dire aujourd'hui qu'il faut donner les pleins pouvoirs avec le présidentialisme car le système ne fonctionne pas, je suis désolé mais je ne trouve pas ça convaincant...", balaie-t-il.

Quid, en effet, des contre-pouvoirs ? C'est la crainte de Gaetano Azzariti, professeur de droit constitutionnel à l'université La Sapienza de Rome : "Montesquieu ne parlait pas seulement de séparation des pouvoirs, mais il disait aussi que seul le pouvoir arrête le pouvoir ! Le problème italien, c'est que nous avons un gouvernement fort et un parlement faible, mais un président qui rééquilibre la situation. Si nous perdons le président de la République comme garant et que nous ne renforçons pas le Parlement, eh bien, en Italie, ce serait un risque !", défend-il. Un ancien président de la Cour constitutionnelle craint, lui, un régime autoritaire sur le modèle de celui de Viktor Orbán, le Premier ministre de Hongrie.