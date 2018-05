Italie : le nouveau gouvernement

L'impasse politique est plus que jamais d'actualité ce dimanche 27 mai en Italie. "Coup de théâtre ce soir à Rome : l'alliance entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue vient de voler en éclat : le président du conseil Giuseppe Conte vient de renoncer à sa charge, raconte notre journaliste Laura Tositti, en direct de Rome. En cause, semble-t-il, la désignation du futur ministre de l'Économie".

"L'hypothèse la plus probable reste celle d'un retour aux urnes"

Les nationalistes de la Ligue soutenaient la candidature de Paolo Savona, 81 ans, eurosceptique. "C'est une candidature qui a été écartée par le président de la République. Ce dimanche 27 mai au soir, la crise politique est totale en Italie et l'hypothèse la plus probable reste celle d'un retour aux urnes des Italiens d'ici l'automne", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT