Italie : le gouvernement anti-système voit le jour

Il devait sortir l'Italie du cahot après des mois d'impasse politique. Carlos Cottarelli, chargé de former un gouvernement technique, a finalement jeté l'éponge et a remis sa démission en déclarant que "la formation d'un gouvernement politique est la meilleure solution pour le pays". Quelques minutes plus tard, Giuseppe Conte, le nouveau chef de gouvernement arrive. Coup de théâtre jeudi 31 mai au soir : les anti-systèmes du Mouvement 5 étoiles et l'extrême droite sont parvenus à un nouvel accord, ouvrant la voie à un gouvernement populiste. Une première inédite en Italie.

Le gouvernement prête serment ce vendredi 1er juin

Le président de la République, Sergio Mattarella a cette fois accepté la composition du gouvernement avec 18 ministres, dont sept d'extrême droite. Ils obtiennent les porte-feuilles de l'Intérieur et de l'Éducation. Le gouvernement prête serment ce vendredi 1er juin, à la veille de la fête nationale italienne, dans un pays profondément divisé.

