Italie : la gauche remporte les municipales

Les élections municipales en Italie sont marquées par une poussée des partis de gauche, puisque le centre-gauche l'emporte dans toutes les grandes villes qui étaient en jeu, avec comme symbole la ville de Rome, où l'ancien ministre de l'Économie, Roberto Gualtieri l'emporte avec plus de 60% des voix. La gauche conserve également ses bastions, que ce soit Milan, Naples ou Bologne. La droite est réduite à la portion congrue, elle conserve uniquement Trieste et Venise.

Un risque pour la coalition au pouvoir

Ces élections sont aussi marquées par l'effondrement du Mouvement 5 étoiles, qui n'a pas réussi à se qualifier pour le second tour dans l'intégralité des grandes villes en jeu. Le parti est en train d'éclater, ce qui pose un problème à la coalition de gouvernement, parce qu'il est aujourd'hui pivot de la vie politique italienne. Il possède le plus grand nombre de députés et de sénateurs. Son éclatement éventuel fait peser un risque sur la coalition gouvernementale.