Italie : l'ultraconservatrice Giorgia Meloni en bonne position pour prendre la présidence du Conseil

En Italie, la course à la succession de Mario Draghi, président du Conseil italien, débute mardi 23 août. Selon les sondages, le prochain président du Conseil pourrait bien être une présidente d'extrême droite. "Giorgia Meloni, 45 ans, est la cheffe de file du parti Fratelli d'Italia, du nom de l'hymne italien. Elle est à la tête d'une coalition qui va de son parti, qui est un parti d'extrême droite, de droite très nationaliste et xénophobe, jusqu'au centre-droit de Silvio Berlusconi", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome pour le 8 Heures de France 2, mardi.



"Un certain recentrage de ses idées"

Si Giorgia Meloni arrive en tête le 25 septembre, soit le jour du scrutin, "elle sera en position de diriger l'Italie, c'est l'hypothèse la plus probable selon les sondages", poursuit le journaliste. La présidente du parti Fratelli d'Italia observe "un certain recentrage de ses idées, puisque, par exemple, elle voulait quitter l'Europe, mais elle veut maintenant changer l'Europe, et que l'Italie demeure dans l'Europe", ajoute Alban Mikoczy.