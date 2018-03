Italie : l'extrême droite aux portes du pouvoir

Pour savoir si l'extrême droite sera au pouvoir en Italie, il faut attendre de savoir si la coalition de la droite et de l'extrême droite a une majorité, ce qui n'est pas certain. En tout cas, c'est une victoire historique pour l'extrême droite à ces législatives. Si on ajoute à la Ligue, Fratelli d'Italia, petit parti néo-fasciste, on obtient 22% des voix.

Une campagne dure

C'est davantage que le parti de centre gauche de Matteo Renzi, fait remarquer en direct de Rome François Beaudonnet, le journaliste de France 2. Il y a eu en Italie une campagne électorale extrêmement dure, extrêmement violente basée sur l'insécurité, basée sur les plus de 600 000 migrants arrivés ces dernières années. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, a promis de les faire rentrer chez eux. Un message simplissime qui a porté ses fruits.

