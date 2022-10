Italie : Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni à Rome

France 2

Emmanuel Macron est en déplacement à Rome, en Italie, depuis dimanche 23 octobre. Le chef de l'Etat, qui sera reçu par le Pape lundi, a rencontré la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni dimanche soir. Un tête-à-tête qui s'est déroulé en toute discrétion "pour des raisons politiques et idéologiques", a indiqué la journaliste Anne Bourse, envoyée spéciale à Rome pour le 8 Heures de France 2, lundi. "Le clivage entre les deux dirigeants est grand. C'est finalement hier soir, dans un grand hôtel, qu'Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont vus pendant un peu plus d'une heure", a ajouté la journaliste.



Emmanuel Macron est le premier chef d'État à s'entretenir avec Giorgia Meloni

Giorgia Meloni a été investie samedi à la tête de l'Italie, en prêtant serment en tant que présidente du Conseil des ministres italien. "Impossible pour Emmanuel Macron de ne pas voir Giorgia Meloni", a souligné Anne Bourse. Emmanuel Macron est ainsi "le premier chef d'État à s'entretenir avec la leader post-fasciste", a poursuivi l'envoyée spéciale pour France Télévisions. L'entretien entre les deux dirigeants a été qualifié de "franc" et "pragmatique" par la France, tandis que la rencontre a été jugée "fructueuse" pour Giorgia Meloni.