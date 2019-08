Italie : divorce consommé entre Matteo Salvini et Luigi Di Maio

Sa rupture politique s'affiche en une de tous les journaux italiens. Entre Matteo Salvini de la Ligue et Luigi Di Maio du Mouvement 5 étoiles, la tumultueuse aventure gouvernementale aura duré dix-sept mois. Mercredi 7 août, un désaccord sur la ligne à grande vitesse Lyon-Turin à scellé la fin de l'entente. Le lendemain, sur une plage de Pescara, Matteo Salvini a officialisé la rupture : "Quand un couple s'est aimé à un certain moment et décide ensuite que les routes doivent se séparer, c'est mieux de le faire de façon consensuelle et rapidement".

36 à 38% des intentions de vote pour la Ligue.

Prenant la classe politique de court, le ministre de l'Intérieur a dit souhaiter de nouvelles élections. Le ministre du Conseil Giuseppe Conte est alors monté au créneau, indiquant qu'il n'appartenait pas au ministre de l'Intérieur de prendre une telle décision. Des sondages créditent la Ligue de 36 à 38% des suffrages en cas d'un nouveau scrutin.

