Fort de son succès aux Européennes, Salvini veut gouverner seul

Matteo Salvini ne veut plus du Mouvement 5 étoiles, et il le fait savoir en décidant de mettre fin à leur coalition. Un dernier coup politique en plein été. "Matteo Salvini se sent très fort, très fort, sa politique anti immigration est de plus en plus populaire ici en Italie. Son parti d'extrême droite a remporté une victoire écrasante aux dernières élections européennes. Désormais, il veut gouverner seul sans ses alliés du Mouvement 5 étoiles. Il tente un coup politique, un coup de poker en réclamant ces élections anticipées puisqu'il est convaincu de pouvoir les gagner", précise Diane Schlienger depuis Rome.

Une surprise en plein été

"L'Italie est habituée aux crises parlementaires, mais ce coup de surprise a étonné tout le monde et a provoqué la colère du président du Conseil Giuseppe Conte, son allié jusqu'alors. L'Italie est en pleine incertitude ce matin", avance Diane Schlienger.

Le JT

Les autres sujets du JT