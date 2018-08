Viaduc de Gênes : quatre français parmi les victimes

Sans relâche les secouristes fouillent les décombres dans cet amas de tôles et de décombres. Ils cherchent des survivants parmi les carcasses de voitures. L'une d'entre elles porte une plaque d'immatriculation française. C’est celle de quatre jeunes Français d'une vingtaine d'années qui se rendaient ensemble à un festival de musique. Ils vivaient dans le sud de la France et ce soir la famille de l'un d’eux est sur place. Des médias italiens publient les photos d'autres victimes, des familles, des amis, des pères de famille...

35 voitures et plusieurs camions ont été précipités dans le vide

Devant l'hôpital San-Martino, à Gênes (Italie), les familles des victimes sont suspendues aux lèvres des médecins et parfois les nouvelles ne sont pas bonnes. Une femme est sans nouvelle de son beau-frère et espère qu'il sera dans la prochaine ambulance. Les recherches continuent ce mercredi 15 août au soir. Les autorités italiennes estiment que 35 voitures et plusieurs camions ont été précipités du viaduc et tous les véhicules n'ont pas encore été dégagés.