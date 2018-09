Saint-Nazaire : un pont sous étroite surveillance

C'est un ouvrage de plus de 3 kilomètres entre les deux rives de la Loire. Le pont de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) voit passer chaque jour 30 000 véhicules, à 60 mètres au-dessus de l'eau. En ce moment, l'édifice passe une patrie d'examens et cela commence par des contrôles visuels. Des techniciens auscultent chaque pilier. Mais tous les six ans, le pont est fermé à la circulation et durant la nuit, des géomètres vont reprendre toutes les mesures au millimètre près.

Un pont en bonne santé

À 43 ans, le pont de Saint-Nazaire est, d'après les experts, en bonne santé. Le département, propriétaire de l'ouvrage, consacre chaque année 2 millions d'euros à son entretien et les usagers semblent rassurés. "Je me sens plutôt rassuré quand on voit les tempêtes qu'il absorbe et que ça fait plus de trente ans qu'il est en place", témoigne un automobiliste. Le pont de Saint-Nazaire a été conçu et garanti pour durer jusqu'en 2075.