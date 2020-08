Italie : Gênes inaugure son nouveau pont

C'est un jour à la fois historique et symbolique en Italie et pour la ville de Gênes. Après un an de travaux, le nouveau pont qui traverse la ville va être inaugurée. Les familles de victimes ne participeront pas à la cérémonie, pas plus que les riverains de l'ancien pont Morandi. Ces derniers ont été délogés. Ce nouveau viaduc a été construit sur les ruines de l'ancien pont qui s'était effondré le 14 août 2018 faisant 43 victimes. "Tout le monde nous dit : 'l'heure n'est pas à la fête'", assure la journaliste de France 2 Charlotte Guillard à Gênes.



De grands moyens déployés

Les grands moyens ont pourtant été déployés par les autorités pour la reconstruction. Il aura seulement fallu un an pour le reconstruire. Il serait l'un des ponts les plus sûrs d'Europe, selon le constructeur, grâce à des centaines de capteurs et de robots. Gênes était privé jusqu'à présent de son axe stratégique le plus emprunté. Le président de la République Sergio Mattarella sera le premier à franchir le pont.

Le JT

Les autres sujets du JT