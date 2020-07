Italie : deux ans après la tragédie, le nouveau pont de Gênes va voir le jour

Les deux rives de Gênes (Italie) vont bientôt pouvoir être à nouveau reliées. Grâce à des travaux effectués en un temps record, un nouveau pont a été reconstruit et s’apprête à voir le jour. Le total des travaux aura coûté près de 202 millions d’euros. "C’est un cas unique en Italie où certains chantiers attendent 20 ou 30 ans avant de démarrer", reconnaît Francesco Poma, chef de projet We Build Construction.

Une ville traumatisée

Le 18 août 2018, une partie du pont de Gênes s’est effondré, causant de très nombreuses morts. Les images choquantes avaient fait le tour du monde. C’est une ville totalement traumatisée qui a, un an plus tard, décidé de faire exploser les restes du pont originel pour en rebâtir un nouveau plus solide. Présent sur place, le président du conseil italien Giuseppe Conte évoque un "chantier symbole pour Gênes comme pour toute l’Italie".

