Italie : à Gênes, l'espoir s'amenuise après l'effondrement d'un pont

À la lueur des projecteurs, les secouristes italiens continuent mercredi soir de fouiller les décombres du viaduc de Gênes à la recherche d'éventuels survivants. Tout au long de la journée du 15 août, les pompiers ont travaillé dans des conditions difficiles et dangereuses pour dégager des voitures écrasées sous des blocs de béton. Le plus souvent, ce sont des morts qui sont extraits avant d'être évacués sur des civières.

Quatre Français tués

Selon un dernier bilan, l'effondrement du pont a fait au moins 39 morts et 16 blessés, dont neuf dans un état grave. Parmi les victimes, quatre jeunes Français originaires du sud de la France qui se rendaient à un festival de musique. Devant un hôpital de Gênes, des familles viennent chercher des nouvelles de leurs proches. L'effondrement du viaduc a précipité une trentaine de voitures et des camions 45 mètres plus bas. Le gouvernement italien a annoncé une journée de deuil national samedi, jour de funérailles des victimes.

