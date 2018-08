Gênes : une famille française rescapée raconte

Lorsqu'il revoit les images du pont de Morandi à Gênes (Italie), les mains de Bertrand Bonhomme tremblent encore. Il était sur le viaduc avec sa famille mardi 14 août lorsque celui-ci s'est effondré. "C'était digne d'une scène de film américain, raconte-t-il. On a vu le pont s'écrouler devant nous, on a fait une marche arrière. Puis on a abandonné la voiture et on a fini en courant." La famille Bonhomme était sur la route des vacances, entre Turin et Florence.

"On remercie notre bonne étoile"

À quelques secondes près, leur voiture était précipitée dans le vide. "On a quand même une chance incroyable et on remercie notre bonne étoile", explique le rescapé. Il ajoute avoir "une pensée pour toutes les familles des victimes et des morts". Comme il a été impossible de récupérer leur véhicule, la famille s'est rendue à l'Alliance française chercher de l'aide et une assistance psychologique, notamment pour leur fille de 7 ans. La famille devrait être rapatriée en France dans les prochaines heures.

