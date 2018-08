Gênes : "On va remettre au premier rang l'entretien des routes" en France au lieu de "faire des grands projets"

"Il faut privilégier d'autres types de transports" que le transport routier, estime également Barbara Pompili, députée LREM de la Somme et présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

L’effondrement du viaduc autoroutier à Gênes qui a fait 39 morts dont quatre Français, révèle un "sous-investissement massif sur l'entretien des routes" en Italie, mais "en France on a une prise de conscience de ces questions qui datent déjà d'il y a quelques années et qui nous a permis de commencer déjà à avancer" a expliqué Barbara Pompili vendredi 17 août sur franceinfo. Le députée LREM de la Somme, présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ajoute que "le conseil d'orientation des infrastructures a pris des mesures", pour ce qui concerne, l'Hexagone.

franceinfo : Gérard Collomb annonce des moyens supplémentaires pour l'entretien de nos routes, c'est la bonne décision ?

Barbara Pompili : Nous, en France, on a une prise de conscience de ces questions qui datent déjà d'il y a quelques années et qui nous a permis de commencer déjà à avancer. Cette catastrophe de Gênes est terrible et elle met en lumière un sous-investissement massif qui a été fait dans d'autres pays mais aussi en France sur l'entretien de nos routes et de nos voies ferrées. Le conseil d'orientation des infrastructures a pris des mesures, il va y avoir une loi sur les mobilités avec une programmation et donc du financement qui va être mis en place. On va remettre au premier rang l'entretien de nos routes et des voies ferrées plutôt que de vouloir faire à chaque fois des grands projets qui font plaisir aux élus parce qu'ils peuvent couper des rubans sauf que pendant ce temps-là, on a trop négligé le quotidien. Malheureusement cet accident le remet en lumière. On va avoir une vision d'ensemble on ne va pas faire des travaux chacun de son côté. On va auditer les routes. On l'a déjà fait pour les voies ferrées. On avance.

Dans la catastrophe de Gênes, on a noté qu'au moment de la conception du pont il y avait beaucoup moins de trafic de camions notamment. C'est le genre de cas qui peut se présenter aussi en France ?

Il faut regarder les mobilités de manière générale. Il faut regarder les flux car en France nous avons beaucoup négligé le fret ferroviaire qui permettrait d'éviter beaucoup de camions sur les routes. Dans les travaux que nous avons commencés à faire au sein du conseil d'orientation des infrastructures, on a mis en lumière, le fait qu'il y avait de grands trajets de fret sur lesquels il fallait investir. On a des routes qui ont été pensées à une époque où il y avait moins de trafic. Aujourd'hui il faut regarder le trafic tel qu'il est, il faut le réguler. Il faut privilégier d'autres types de transports. Il y a un tout travail à faire et c'est un travail passionnant qui est en train d'être fait dans cette loi sur les mobilités.

Les poids lourds dégradent plus fortement les routes, faut-il revenir à l'écotaxe ?

Une chose est claire, si on veut avoir un niveau de financement suffisant, il faudra investir plus que ce qu'on a fait ces dernières années. Soit on reprend des crédits qui étaient destinés à autre chose et on les remet sur la route et le ferroviaire ou les voies d'eau, soit on crée une nouvelle taxe. Ce choix-là il va devoir être fait. Ce qu'on proposait au conseil d'orientation des infrastructures, c'est d'abord de réorienter certaines taxes comme la TICPE, la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui va augmenter, vers ces travaux-là. Mais une redevance ça fait partie des possibilités. Tout le monde doit payer et je crois qu'elle serait d'autant plus acceptée si on évitait les erreurs qu'on a faites sur la taxe-poids lourds précédente et si elle était vraiment orientée vers l'entretien, notamment des routes. Cela permettrait de faire ressentir que c'est plus juste.