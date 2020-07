VIDEO. Gênes : le nouveau pont est prêt

Ses lignes immaculées se fondent dans le paysage, au point qu’on le distingue à peine vu du ciel. Le nouveau trait d’union qui relie les deux rives de Gênes a été bâti sur les ruines d’une tragédie : le 14 aout 2018, le viaduc de la ville s’effondrait, tuant 43 personnes. Le pays s’était ensuite lancé un pari fou : reconstruire un pont en douze mois seulement. Francesco Poma, chef de projet We Build Consctruction reconnaît : "Ce pont nous l’avons réalisé en un temps record. Le temps était notre premier objectif, nous voulions recoudre cette blessure sur le territoire et dans les cœurs."

Le Covid n’a pas ralenti le chantier

Plus de 1000 ouvriers se sont ainsi relayés 7/7 jours et 24/24 heures pour la construction, interrompue ni par les intempéries, ni par le Covid. Les démarches administratives avaient été facilitées, les travaux presque érigés en spectacle suivis en direct grâce à des webcams… Plus qu’un simple pont, c’est une passerelle politique pour la ville et l’Italie.

