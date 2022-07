Effondrement du pont de Gênes : quatre ans après le drame, le procès s'ouvre

En Italie, le 14 août 2018, à Gênes, le pont Morandi s'effondrait. Un drame qui a coûté la vie à 43 personnes, parmi lesquelles quatre Français. Quatre ans plus tard, le procès s'ouvre. Ce sera un procès-fleuve, avec pas moins de 59 prévenus. Ils sont convoqués aujourd'hui devant le tribunal de Gênes. Tous sont poursuivis pour homicide involontaire.

Seulement deux familles

"Parmi eux, les anciens directeurs des sociétés d'autoroutes, des cadres, des techniciens et même des fonctionnaires de l'équipement qui n'ont pas réalisé les contrôles nécessaires", explique le journaliste Lionel Feuerstein. Et de poursuivre : "Face à eux, des associations de victimes et seulement deux familles. Ce sont celles qui n'ont pas accepté les compensations financières offertes par Autostrade." Tous veulent comprendre ce qu'il s'est passé.