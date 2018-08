Effondrement d'un pont à Gênes : les secours s'activent

Les opérations de secours se poursuivent mardi 14 août dans la soirée après la chute d'un viaduc à Gênes (Italie). "Les pompiers continuent d'intervenir et ne se donnent aucune limite de temps. Ils vont intervenir toute la nuit et 24h sur 24h tant qu'ils n'auront pas la certitude que plus aucun corps ne gît dans les décombres", explique notre journaliste Nathalie Layani, présente sur place. Au pied du pont éventré, "les images sont saisissantes, au milieu de blocs de béton, des bâtiments industriels effondrés et des voitures et camions écrasés comme de tout petits objets de carton-pâte", témoigne la journaliste. L'état du site fait croire à un tremblement de terre.

Une zone quadrillée comme pour un tremblement de terre

Les pompiers interviennent sur la zone. "Ils ont découpé la zone en trois parties pour la passer au peigne fin et la fouiller méthodiquement. Ils ont déjà réussi à sauver une dizaine de vies, des personnes blessées, évacuées vers les hôpitaux de la région, mais les hélicoptères continuent malheureusement d'emporter des corps sans vie. Le bilan continue de s'alourdir, même si ce soir les pompiers cherchent tous les signes de vie possibles", conclut notre journaliste.

