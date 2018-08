Effondrement d'un pont à Gênes : des chutes de 45 mètres de hauteur

À Gênes, en Italie, une portion de pont s'est effondrée mardi 14 août. Au bruit, les riverains ont d'abord cru à un tremblement de terre mais c'est bien un pont qui s'effondre. La route s'est effondrée, coupée net et l'image du pont sur presque 200 mètres est à peine croyable. Les automobilistes ont été emportés dans la chute. Le viaduc est l'un des plus prisés de la ville de Gênes.

Une chute de 45 mètres

Le pont Morandi s'est affaissé en plusieurs étapes, un chauffeur routier a volé sur une dizaine de mètres et s'est écrasé contre le reste d'un pillier. Avec juste une luxation à l'épaule, c'est un miraculé. De nombreux automobilistes n'ont pas eu le temps de fuir et ont chuté de 45 mètres. Parfois leur véhicule a été écrasé sous d'immenses blocs de béton, sous les yeux des habitants du quartier. Ce soir, mardi 14 août, aucune hypothèse n'est privilégiée pour connaître les raisons du drame et toute l'Italie s'interroge sur la sécurité de ses ouvrages.

