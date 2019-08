Disparition de Simon Gautier : les recherches se poursuivent en Italie

Où se trouve Simon Gautier ? Huit jours maintenant que le jeune français a disparu depuis cet appel au secours : "Pouvez-vous m'aider, je suis tombé et je me suis cassé les deux jambes". Toute la journée, vendredi 16 août, des hélicoptères ont survolé cette région escarpée du sud de l'Italie. À terre, des pompiers et leurs drones ont ratissé la zone. Ils sont aidés par une quinzaine d'amis de Simon Gautier, venus en renfort.

La famille réclame des moyens supplémentaires

Pour l'heure, pas un indice, pas une trace du jeune homme. "On a quadrillé toute la zone, on a essayé de faire tous les trajets comme ceux qu'il aurait pu faire, mais pour l'instant on n'a rien trouvé", explique Thomas Marsal, un ami de Simon Gautier. Le jeune homme a disparu le vendredi 9 août aux abords de Policastro (Italie). Il était parti en randonnée sur ces crêtes qui donnent sur la Méditerranée. Il est 9 heures environ ce matin-là quand il appelle les secours en détresse. Les premières patrouilles ne sont lancées que 20 heures après l'alerte. De quoi révolter, la mère du jeune homme. Présente sur place, elle demande des moyens supplémentaires. Étudiant en histoire de l'art à Rome (Italie), Simon Gautier est selon ses proches, un jeune homme sportif et très organisé.

