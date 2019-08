Disparition de Simon Gautier : les recherches se poursuivent dans l'espoir

L'espoir semble revenu chez les secouristes, la famille et les amis de Simon Gautier. Il est recherché depuis plus d'une semaine. Le randonneur a été filmé par une caméra de vidéosurveillance le 8 août dernier, jour de son départ. Il aurait ensuite été aperçu le soir même sur une plage. "On a appris que trois personnes étaient venues témoigner auprès des pompiers pour dire qu'ils auraient aperçu quelqu'un, qui serait très probablement Simon, vers 19 heures. Il était en train de dessiner sur un carnet", raconte Delphine Godard, la mère de Simon Gautier.

Les recherches concentrées sur trois sentiers

Il aurait été vu pour la dernière fois sur la plage de Molara (Italie). À partir de là, trois sentiers seulement permettent de continuer à progresser dans les falaises, ce qui réduit considérablement le périmètre des recherches. Les amis de Simon Gautier veulent rester optimistes. Le randonneur avait soigneusement préparé son périple, comme ils l'ont constaté avec une photo de son sac à dos, qu'il leur avait envoyé. "On sait qu'il a pris de l'eau, des vivres et on sait maintenant qu'il a assez de vivres pour pouvoir survivre plus de 15 jours", explique Thomas Marsal, un ami du randonneur.

