Disparition de Simon Gautier en Italie : un regain d'optimisme pour les secours ?

Disparu depuis vendredi 9 août dans le sud-ouest de l'Italie, le Français Simon Gautier demeure toujours introuvable. Cependant, de nouveaux éléments redonnent un peu d'optimisme à ses proches : le randonneur, filmé par une caméra de vidéosurveillance le jour de son départ, jeudi 8 août, aurait été aperçu le soir même sur la plage de Molara."C'est une bonne nouvelle pour les secouristes, car ça leur permet de réduire considérablement le périmètre de recherche qui était ce matin supérieur à 150 km2 et qui est ce soir divisé par cinq", développe Alban Mikoczy depuis Policastro.

Une course contre la montre

"À partir du signalement qui a été fait sur la plage qui est à la sortie de la ville de Policastro il apparaît que 3-4 heures de marche ont été effectuées, pas plus donc ça réduit considérablement le domaine de recherches pour les secouristes, c'est une bonne nouvelle", ajoute l'envoyé spécial. Cependant, l'absence de nouvelles depuis maintenant plus d'une semaine nourrit l'inquiétude des secouristes, engagés dans une course contre la montre. "La moins bonne nouvelle, ça fait maintenant huit jours qu'on est sans nouvelles de Simon Gautier (...) Autant dire que par cette chaleur et dans un environnement particulièrement escarpe il faut aller vite et le retrouver le plus vite possible. C'est une course contre la montre qui continue jusqu'à demain au moins", conclut le journaliste.

