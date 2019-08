Disparition de Simon Gautier : des images de vidéosurveillance précisent le parcours du randonneur

Élément nouveau dans la disparition de Simon Gautier. Samedi 17 août au matin, des images de vidéosurveillance permettent de prouver que le jeune homme de 27 ans a emprunté la route de Policastro (Italie) jeudi 8 août. "Cela veut dire donc qu'il est parti un peu plus tôt que ce qui était prévu, ce qui élargit encore la zone de recherche au-dessus de la mer", détaille le correspondant en Italie Alban Mikoczy sur place.

Plus d'une semaine sans nouvelles

Les falaises particulièrement abruptes de la zone rendent l'intervention des carabiniers et bénévoles difficile. En plus des amis de Simon Gautier, des spéléologues et des forces de recherches italiennes ont été mobilisées pour retrouver l'étudiant. "Ce qui est sûr c'est que le temps presse. Cela fait maintenant plus d'une semaine qu'on est sans nouvelles du randonneur français", conclut le journaliste Alban Mikoczy.

