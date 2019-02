DIRECT. La France dénonce des "attaques" sans "précédent" de l'Italie et rappelle son ambassadeur à Rome

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ITALIE

: L'ancien correspondant de France télévisions à Rome François Beaudonnet indique sur Twitter que l'ambassadeur de France à Rome va rejoindre Paris dans l'après-midi.

: Bonjour @Wobeat. La liste est longue, mais citons tout de même deux exemples récents : le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a déclaré compatir avec "des millions d'hommes et de femmes qui vivent en France avec un très mauvais gouvernement et un très mauvais président de la République", tandis que le vice-Premier ministre Luigi Di Maio a accusé la France "d'appauvrir l'Afrique" et de pousser les migrants à venir en Europe en raison d'une politique "coloniale".

: Bonjour,A quoi fait référence le communiqué du Quai d'Orsay quand il parle de "déclarations outrancières que chacun a à l'esprit" ???

: Nous vous l'indiquions plus tôt, les relations entre Paris et Rome sont dégradées depuis plusieurs années, notamment en raison de la question du sort des migrants méditerranéens. Mi-2015, notre journaliste Fabien Magnenou revenait déjà sur ces tensions diplomatiques dans un article.

: Voici le point sur l'actualité en début d'après-midi :



• Paris déplore une crise sans "précédent depuis la fin de la guerre". Le gouvernement français a décidé de rappeler son ambassadeur en Italie après des "déclarations outrancières" de la part de Rome.



• Nouveau déplacement d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national. Après avoir échangé avec des maires de Saône-et-Loire, le chef de l'Etat doit débattre dans l'après-midi avec des jeunes du Morvan. Suivez notre direct.



• Un avion reliant Stockholm à Nice a fait demi-tour en raison d'une alerte à la bombe, a indiqué la compagnie aérienne Norwegian. Aucun détail concernant la nature exacte de cette alerte n'était connu en milieu de journée.



• Leetchi saisit la justice sur le versement de la cagnotte à l'ex-boxeur accusé d'avoir agressé des gendarmes. Plus d'infos ici.

: Bonjour @anonyme. Je ne suis pas diplomate, mais le rappel d'un ambassadeur est une mesure symboliquement forte. Paris demande en effet à son représentant officiel et permanent en Italie de rentrer en France pour être consulté sur les sujets de frictions entre l'Italie et la France. Il existe toutefois des mesures encore plus fermes, comme par exemple la rupture des relations diplomatiques entre deux pays ou l'expulsion d'un ambassadeur pour une durée indéterminée.

: Bonjour. Pouvez vous nous faire beneficier d’un rapide rafraichissement diplomatique en expliquant la symbolique et les consequences d’un rappel d’ambassadeur ? Merci

: Comment la crise entre Rome et Paris a-t-elle pu en arriver là ? Mi-janvier, Marc Lazar, directeur du centre d'histoire de Sciences Po, évoquait cette question auprès du Figaro (article payant). Selon lui, les accrochages n'ont "pas commencé avec Emmanuel Macron et le gouvernement de Giuseppe Conte, où siègent en bonne place Matteo Salvini et Luigi Di Maio", mais en 2011, avec l'intervention française en Libye et "l'attitude de Paris par rapport à l'afflux de migrants sur les côtes italiennes".

: Le Quai d'Orsay fait également allusion, sans la nommer, à la rencontre organisée mardi à Montargis (Loiret) entre le vice-président du Conseil italien et des "gilets jaunes". "Les dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable", indique ainsi le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

: "La France a fait, depuis plusieurs mois, l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement, de déclarations outrancières que chacun connaît et peut avoir à l’esprit. Cela n’a pas de précédent, depuis la fin de la guerre. Avoir des désaccords est une chose, instrumentaliser la relation à des fins électorales en est une autre", explique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

: La France rappelle son ambassadeur en Italie "après des attaques" "sans précédent", indique le Quai d'Orsay.