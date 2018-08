DIRECT. Effondrement d'un viaduc à Gênes : le directeur des urgences de la ville évoque "des dizaines de victimes"

Ce qu'il faut savoir

Une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée mardi 14 août à Gênes (Italie) alors qu'un violent orage s'abattait sur la région, ont annoncé les pompiers. Le directeur des urgences de la ville, Francesco Bermano, cité par Rainews, évoque "des dizaines de victimes parmi ceux qui sont tombés dans le viaduc et ceux qui sont restés coincés sous les décombres". Suivez l'évolution de la situation en direct sur franceinfo.

Plusieurs dizaines de mètres de routes effondrés. Des premières images diffusées par les pompiers et des médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres de route manquants, dans une zone habitée. Construit sur l'autoroute A10 dans les années 1960, l'édifice avait connu d'importants travaux de rénovation en 2016.

Plus de 200 pompiers mobilisés." Selon les pompiers, le pont Morandi s'est effondré vers midi. "Les équipes des pompiers sont engagés en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", ont-ils annoncé sur Twitter. Plus de 200 pompiers sont mobilisés, a annoncé sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, expliquant suivre la situation "minute par minute".

"Un désastre", selon un membre du gouvernement. Edoardo Rixi, secrétaire d'Etat italien aux Transports, a partagé une photo du pont sur Twitter et parle d'un "désastre" dont la cause n'a pas encore été identifiée tandis que Danilo Toninelli, le ministre des Infrastructures et des Transports, évoque "une immense tragédie".

"Une scène apocalyptique". Des morceaux du viaduc se sont abattus sur une voie ferrée, des immeubles et une rivière se situant en contrebas. Un témoin a décrit sur la chaîne Sky Italia une "scène apocalyptique".