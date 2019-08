Italie : les consultations démarrent pour former une nouvelle coalition gouvernementale

Après l'annonce de la démission du Premier ministre italien Giuseppe Conte, un nouveau gouvernement doit être formé.

Les négociations commencent en Italie. La classe politique italienne défilera, à compter de mercredi 21 août, au palais du Quirinal, résidence officielle du président Sergio Mattarella. Diverses formations lui proposeront la constitution d'un nouveau gouvernement pour succéder à la coalition Ligue-Mouvement 5 Etoiles et sortir le pays de la crise politique.

Dans le système parlementaire italien, seul le président peut apporter le dénouement de la crise. Dès 16h00 mercredi donc, il débutera les traditionnelles "consultations" par un coup de fil à son prédécesseur Giorgio Napolitano (mai 2006 à janvier 2015).

Les deux prochains jours seront consacrés à des entretiens avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, puis tous les groupes parlementaires. Il recevra en dernier, jeudi, le groupe numériquement le plus important numériquement, le M5S. Bien qu'aujourd'hui le chef de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, représente théoriquement dans les sondages 36 à 38% des voix et le M5S seulement 15 ou 16%, au Parlement, ses sièges ne valent que pour les 17% recueillis à l'époque.

Plusieurs scénarios possibles

Qualifié d'"irresponsable" et d'"opportuniste" mardi au Sénat par le Premier ministre sortant Giuseppe Conte, Matteo Salvini a maintenu sa ligne. Il demandera au président "la voie royale" du retour aux urnes car "en démocratie la chose la plus belle c'est voter".

En rompant avec le MS5 et en réclamant des élections immédiates, le 8 août dernier, Matteo Salvini a plongé l'Italie dans la crise. D'après lui, le groupe anti-système s'opposait systématiquement à ses projets économiques.

Plusieurs scénarios sont désormais possibles. C'est le président, Sergio Mattarella, qui devra trancher. Sa décision est attendue au plus tard pour vendredi. Il pourrait choisir, en dernier ressort, d'opter pour un scrutin anticipé. Cependant, il est notoirement réticent à cette idée : des élections anticipées devraient s'organiser à l'automne, alors que le pays devra, au même moment, présenter à la Commission européenne son projet de budget pour 2020.