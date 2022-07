Italie : crise politique et montée du populisme

Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé sa démission jeudi 21 juillet. Le gouvernement va gérer les affaires courantes au moins jusqu’aux élections anticipées du 25 septembre, a détaillé lors du 23h de franceinfo Paolo Levi, correspondant à Paris de l’agence de presse italienne Ansa. Il n’y aura donc que deux mois de campagne et “tous les sondages donnent la droite et l’extrême droite en tête des intentions de vote”, a-t-il rappelé. Le journaliste relève également l’affirmation grandissante de Fratelli d'Italia, “un parti postfasciste d’extrême droite qui a le vent en poupe avec 23 % des intentions de vote”.

“Une période d’incertitude”

Le système politique italien favorise l’instabilité politique, mais selon Paolo Levi, “on n’est pas en temps normal. Depuis la pandémie et maintenant avec la guerre en Ukraine, on est en train de vivre une période cruciale de notre histoire”. ​À ces crises qui menacent le modèle européen, la “politique politicienne” n’a pas su répondre en Italie. Avec la démission de Mario Draghi s’ouvre “une période d’instabilité et d’incertitude”, conclut-il.