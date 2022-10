Eurozapping : au Royaume-Uni, le chancelier de l’Échiquier démis de ses fonctions

B. Mousset, C. Gindre

Au Royaume-Uni, un limogeage très commenté. Kwasi Kwarteng, chancelier de l'Échiquier britannique, a été démis de ses fonctions, un mois après avoir été nommé. Cet ultralibéral défendait un plan de croissance mal financé, qui a semé la panique sur les marchés. Liz Truss a choisi l’expérimenté Jeremy Hunt pour remplacer Kwasi Kwarteng.

Accord de coalition en Suède

En Italie, la Chambre des députés dispose d’un nouveau président. Lorenzo Fontana, un catholique conservateur, réputé pour ses positions anti-immigration, a été désigné par ses pairs. Un choix qui reflète le résultat des dernières élections législatives avec la victoire d’une coalition de partis de droite et d’extrême-droite.

En Suède, les partis de droite ont trouvé un accord pour former une coalition et gouverner. Avec l’appui de l’extrême droite. Le nouveau Premier ministre devrait être Ulf Kristersson. Leurs priorités sont connues : la lutte contre la criminalité et l’immigration, ainsi que la relance du nucléaire.