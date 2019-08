VIDEO. Crise politique en Italie : pour "construise l'Europe", Matteo Renzi favorable à une alliance avec le M5S

L'ancien chef du gouvernement italien s'est exprimé sur France 2 suite à la démission de Guiseppe Conte.

Le Mouvement 5 étoiles n'est plus un pestiféré, juge Matteo Renzi. Interrogé sur France 2 sur la possibilité d'une alliance avec le M5S, parti populiste et antisystème, le sénateur et ancien président du conseil italien a estimé que cette coalition serait souhaitable "s'il y a une possibilité d'un gouvernement qui construise l'Europe".

Une alliance avec le Mouvement 5 étoiles ? "S'il y a la possibilité d'un gouvernement qui construise l'Europe, je crois que nous devons faire ce gouvernement", juge l'ancien chef de gouvernement @MatteoRenzi#Les4V #Italie @Telematin @France2tv pic.twitter.com/sm7c3EcmmN — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) 21 août 2019

Il y a encore quelques mois, Matteo Renzi, membre du Parti démocrate (PD, centre-gauche) considérait le M5S comme un parti "dangereux et extrêmiste". Mais face à la puissance de Matteo Salvini, Premier ministre italien d'extrême droite, l'ancien chef du gouvernement estime qu'un gouvernement "institutionnel" PD-M5S serait une issue à la crise politique qui secoue le pays.

Ce mariage écarterait la Ligue de Matteo Salvini du pouvoir, mais s'annonce plutôt compliqué.