Climat : les experts alertent sur une future hausse des vagues de chaleur intense

L'Europe fait face à une forte vague de chaleur. Les climatologues craignent que ce phénomène climatique se répète de manière plus fréquente et plus intense à l'avenir.

A Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, la température est montée très haut, jeudi 12 août. La canicule commence à s'installer, avec 39°C. L'Espagne attend jusqu'à 45°C ces prochains jours, et l'Italie, en proie à une canicule exceptionnelle, a dépassé son record à 48,8°C en Sicile. En France, "on a déjà eu 46°C il y a deux ans, on aura peut-être 47 ou 48°C dans les années à venir, et à l'échelle de dix, quinze, vingt ans, on aura peut-être 50°C", explique Pierre Huat, météorologue.

Des vagues plus fréquentes et plus intenses ?

Les vagues de chaleur de plus en plus fortes vont être de plus en plus fréquentes, selon les experts du climat. Aujourd'hui, on compte une vague de chaleur tous les trois ans, en moyenne, mais en 2100, si rien ne change, il y aura neuf vagues de chaleur sur dix ans.

"On s'attend à une augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces vagues de chaleur, mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est la vitesse à laquelle ces intensités augmentent", assure le climatologue Robert Vautard. Le climat de la France en sera fortement chamboulé dans les décennies à venir, avec de plus en plus de canicules, souvent meurtrières.