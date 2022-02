Carnaval de Venise : "un symbole de renaissance" après deux éditions perturbées par le Covid-19

La ville italienne a renoué avec les joies de son célèbre carnaval, deux ans après la dernière édition. De quoi réjouir les touristes, étrangers et italiens.

Exit les masques chirurgicaux et place aux masques vénitiens dans les rues de la Sérénissime. Après deux éditions perturbées par la pandémie de Covid-19, Venise retrouve son Carnaval et ses visiteurs costumés. "Pour moi c’est un symbole de renaissance. J’espère apporter un peu de Carnaval à Venise et j’espère voir beaucoup de masques dans ce Carnaval vénitien", explique un des participants.

Déjà 80.000 touristes

Depuis hier, plus de 80 000 touristes - italiens ou étrangers - sont arrivés pour profiter des festivités. Certaines attractions, comme le concours de costume, ont cependant été annulées. "C’est un peu compliqué parce qu’il y a si peu de gens. Mais bon, nous sommes toujours en vie et nous voulons montrer à tout le monde que nous sommes toujours là. Et c’est merveilleux, c’est tellement beau ici", se réjouit une touriste. Cette année, le Carnaval de Venise se tiendra jusqu’au 1er mars.