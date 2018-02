Baby Gang : ces jeunes Italiens qui imitent les mafias

La photo a fait le tour de l'Italie, car elle symbolise une forme de délinquance juvénile si présente dans le pays qu'on lui a donné un nom : les "Baby Gang". Ceux de la photo n'ont qu'entre neuf et treize ans. Ils viennent de Naples. La mise en scène de ce cliché a son importance : chacun a une arme blanche, un couteau ou une arme à feu factice. Naples a un passif : des enfants ont été utilisés comme porte-flingues par la Camorra, la mafia locale. Mais alors que l'influence de la mafia diminue, les agressions, elles, se multiplient. Pour l'ancien président du tribunal pour mineurs de Rome, le responsable c'est la série Gomorra.

"'Gomorra' est tirée de la réalité, elle ne l'inspire pas"

Véritable succès populaire, extrêmement violent, elle explore les milieux mafieux et est accusée de donner le mauvais exemple. L'écrivain à l'origine de la série, Roberto Saviano, lui-même poursuivi par la Camorra a répondu : "Gomorra est tirée de la réalité, elle ne l'inspire pas. Ces enfants n'imitent pas Gomorra non plus, ils imitent la Camorra."