Agression d’une athlète italienne : le parquet exclut le motif raciste

Une agression, oui. Mais pas à caractère raciste. C'est ce qu'a décidé le procureur de Turin après l'agression de l'athlète noire Daisy Osakue. Pour le parquet, "aucun élément n'indique une attaque à motivation raciste", rapporte l'agence de presse italienne Ansa (lien en italien), mardi 31 juillet. Il évoque "d’autres agressions du même type", "contre des femmes blanches" cette fois, dans le même secteur, et avec les mêmes projectiles : des oeufs. Un homme blanc a par ailleurs été lui aussi la cible de ces jets.

Deux jours plus tôt, la lanceuse de disque d'origine nigériane, a été blessée à un œil après avoir reçu un oeuf lancé depuis une voiture, dans une ville du nord de l'Italie. "Je suis tombée par terre et j'ai senti le liquide, j'étais terrifiée à l'idée qu'il pourrait s'agir d'acide", avait alors confié la jeune femme de 22 ans à la chaîne de télévision Sky TG24. Pour elle, il n'y avait pas de doute : son ou ses agresseurs cherchaient une cible noire. Sa photo à la sortie de l'hôpital avec un bandage sur l'oeil gauche avait ému au-delà des frontières italiennes.

Daisy Osakue, 22 years old, is the most talented under 23 Italian athlete in the discus throw. She was injured by a bunch of guys in a allegedly racial-motivated attack

If so, this is just the last of such shocking attacks recently occurring in #Italy

I’ll thread about this later pic.twitter.com/uZe31k40dU