Accident aérien au Val d'Aoste : sept morts et deux blessés

L'avion de tourisme français impliqué dans l'accident avait décollé de Megève, en Haute-Savoie. À son bord, il y avait trois passagers, dont un instructeur et deux élèves. Ils sont entrés en collision au-dessus du glacier du Ruitor côté transalpin avec un hélicoptère italien qui transportait six personnes. Vendredi 25 janvier au soir, le bilan était déjà très lourd.

Sept morts et deux blessés

Interrompues en raison de la nuit, les opérations de secours ont repris tôt samedi matin. Les circonstances de l'accident sont encore inconnues. Seule certitude : la visibilité était correcte. Des prélèvements sur les carcasses de l'avion et de l'hélicoptère sont en cours. En revanche, les autorités italiennes mettent en doute l'existence d'un plan de vol pour l'avion français, bien qu'il soit obligatoire pour signaler sa présence dans le secteur et donc, pour une meilleure communication aérienne. On dénombre sept morts et deux blessés.