Italie : Milan va interdire de fumer à moins de dix mètres de quelqu'un en extérieur

Dès mardi 19 janvier, dans certaines rues de Milan (Italie), il sera interdit d'allumer une cigarette à moins de dix mètres d'un autre passant. À revers des a priori, des scientifiques ont montré que 8 à 10% de la pollution milanaise étaient dus à la fumée de cigarette ; d'où son interdiction prochaine dans les rues.

Des conséquences sérieuses pour la santé

"Avec la règle des dix mètres, on ne pourra plus fumer à table", confie un habitant. Si elles en contrarient certains, les mesures environnementales annoncées sont plutôt soutenues par la population. Milan est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Un jour sur quatre, le seuil de tolérance anti-pollution est dépassé. Par endroits, des relevés de particules fines inquiètent. "On a relevé presque 750 mg au mètre cube. [...] C'est quasiment 20 fois la limite légale", explique Anna Gerometta, membre de l'association "Cittadini per l'aria". Pour tous ceux qui respirent cet air pollué, les conséquences peuvent être sérieuses, notamment au niveau respiratoire.

