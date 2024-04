Italie : le jardin de Ninfa, un petit coin de paradis

Le 13 Heures vous emmène, lundi 29 avril, à la découverte du jardin de Ninfa, en Italie. Créé de toute pièce il y a près de 100 ans, c'est un trésor de biodiversité qui abrite 1 300 espèces botaniques.

Le jardin de Ninfa est l'un des plus beaux jardins du monde. Ce petit coin de paradis abrite 1 300 espèces botaniques, dont il faut prendre soin. Alors, pour les entretenir, une dizaine de jardiniers travaillent à temps plein. Ce jardin est un trésor de biodiversité. Antonella Ponsillo est la botaniste du jardin de Ninfa. Elle veille sur l'équilibre des espèces. "Ici, ce n'est pas qu'une collection de plantes. C'est tout un écosystème", indique-t-elle.

Le jardin ouvert uniquement le week-end



Cet écrin de nature a été créé de toute pièce il y a près de 100 ans. À l'époque, c'était un simple terrain qui servait de pâturage, jusqu'à ce qu'une riche famille italienne décide de restaurer les ruines de ce village médiéval. Ce jardin, devenu mythique, inspire les poètes et les écrivains, et a attiré de nombreuses personnalités, comme Charles et Lady Diana. Le jardin de Ninfa est ouvert au public uniquement le week-end, et sur réservation, pour ne pas troubler la beauté naturelle des lieux.