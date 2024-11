"Une attaque antisémite préméditée" : Israël condamne l'agression des supporters du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam

"Une attaque antisémite préméditée" : c'est ce qu'a dénoncé le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, suite aux violents affrontements en marge du match Maccabi Tel-Aviv contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, jeudi 7 novembre. Après le match perdu par l'équipe israélienne, des supporters israéliens ont violemment été pris à partie, faisant plusieurs blessés et suscitant une vague de réactions indignées dans le monde entier.

Des vidéos, notamment relayées par l'ambassade d'Israël aux États-Unis sur X, montrent des assaillants, dont certains ont le visage dissimulé, poursuivant des personnes dans les rues ou les frappant à terre. On peut entendre certains des agresseurs crier "Libérez la Palestine". Dans la nuit, les forces de l'ordre ont escorté des supporters israéliens jusqu'à leur hôtel. Selon la police d'Amsterdam, 62 interpellations ont eu lieu et cinq personnes ont été emmenées à l'hôpital. De son côté, Israël a immédiatement réagi en envoyant des avions pour porter secours à ses ressortissants.

"Pogroms", "chasse aux juifs" pour les représentants de la classe politique

"Pogroms", "chasse aux juifs"... Ces mots sont sur les lèvres des représentants de toute la classe politique. Au milieu de la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre, le Premier ministre israélien a décidé d'envoyer en urgence deux avions de ligne pour rapatrier au plus vite les supporters du Maccabi Tel-Aviv, qui seraient environ 3 000. Le premier avion a décollé d'Amsterdam à 9h, vendredi 8 novembre. Le Conseil de sécurité national, directement lié au cabinet du Premier ministre, a demandé aux Israéliens toujours à Amsterdam de rester dans leur chambre d’hôtel.



Selon les autorités néerlandaises, il y aurait 12 blessés. Les moyens engagés, même s’il faut rester très prudent, semblent pour le moment disproportionnés par rapport au bilan. Mais ce qui compte aujourd'hui pour Israël, c'est la communication. L'État hébreu est depuis le début de la guerre en alerte et craint des attaques contre ses intérêts à l'étranger. Et c’est donc dans cette atmosphère que Benyamin Nétanyahou a envoyé un message à ses concitoyens dans la matinée : "Israël vous protège et l’État hébreu mettra tous les moyens nécessaires s’il le faut".

"Des juifs sont brutalement attaqués dans plusieurs endroits"

L'un des prédécesseurs du Premier ministre israélien, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett a partagé des images des violences de la nuit dernière sur son compte X puis a posté un message vidéo : "En ce moment même, à Amsterdam, des juifs sont brutalement attaqués dans plusieurs endroits. Un pogrom est en cours. J’appelle les autorités néerlandaises et de la ville d’Amsterdam à agir immédiatement pour empêcher qu’il n'y ait plus de blessés et des morts".

L’extrême droite, au pouvoir en Israël, a également très vite exprimé son indignation, par la voix du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Il affirme que des juifs ont été attaqués avec une grande cruauté, parce qu’ils étaient juifs et Israéliens. Sur la même ligne, un autre leader d’extrême droite, le néerlandais Geert Wilders, a demandé l’expulsion de ce qu’il appelle des "racailles multiculturelles", qu’il associe donc aux responsables des violences. Il parle d’actes qui ressemblent, selon ses mots, à "une chasse aux juifs".

Selon plusieurs médias des Pays-Bas, il y avait beaucoup de tension avant le match. Une manifestation pro-Palestine qui devait être organisée à proximité du stade Johan-Cruyff Arena, avait été interdite la veille, par le maire d’Amsterdam.