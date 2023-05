Reportage "Missionnaires, vous n'êtes pas les bienvenus" : des Juifs religieux d'extrême droite s'en prennent à des chrétiens évangéliques américains

Une flambée de violence a éclaté le dimanche de Pentecôte dans la vieille ville de Jérusalem. Des extrémistes juifs s’en sont pris à des pèlerins chrétiens américains venus prier près du Mur des Lamentations. Ils les accusent de vouloir convertir les Juifs.

L'entrée du parc archéologique de la vieille ville de Jérusalem a retrouvé sa tranquillité, ses touristes et ses pèlerins joyeux. Pourtant, dimanche 28 mai, une véritable émeute a éclaté sous les yeux de Wadi et Mohamed. Des Juifs religieux d'extrême droite, conduits par un adjoint au maire de la ville, ont attaqué plusieurs centaines de pèlerins chrétiens qui priaient près du Mur des Lamentations.

>> Depuis cinq mois, Israël est en proie aux manifestations contre la réforme judiciaire du gouvernement, l'un des plus à droite de l'histoire du pays

"Ils s’en sont pris aux chrétiens juste ici à cet endroit. Ils les ont chassés et insultés", racontent les deux hommes.

"C’est du pur racisme anti-chrétiens." Wadi et Mohamed, témoins de l’émeute à franceinfo

"Ils viennent et ils insultent les touristes et leur disent : on ne veut pas de vous. S’il n’y a plus de touristes, les boutiques fermeront et elles perdront tout, s’inquiètent les deux hommes. Mais ça ne fera aucune différence pour eux. Ces jeunes Juifs vivent aux crochets de l'État."

"Missionnaires, vous n'êtes pas les bienvenus"

Les personnes visées étaient des chrétiens évangéliques américains, des amoureux d'Israël qui soutiennent la colonisation. Mais pour Arieh King, un adjoint au maire de Jérusalem, ils sont venus pour convertir des Juifs. "Quand quelqu'un essaie de convertir des Juifs, c'est presque comme si on les faisait mourir ou si on les tuait. C'est quasiment un cauchemar, poursuit l’élu. On leur a dit : 'missionnaires, vous n'êtes pas les bienvenus'."

"En ce qui me concerne, chaque missionnaire devrait savoir qu'il n'est pas le bienvenu en Terre d'Israël", persiste-t-il et signe dans un tweet où il diffuse des images de l'altercation :

Sauf que les organisateurs de cette prière de Pentecôte n'ont jamais appelé à convertir les Juifs. Ici, les violences anti-chrétiennes ont augmenté depuis la nomination de ministres d'extrême droite, il y a cinq mois. Un député influent de la coalition propose de punir d'un an de prison toute personne qui voudrait convertir quelqu'un à une autre religion.