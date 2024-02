Reportage "C’est important de venir ici pour en parler au reste du monde" : en Israël, des touristes visitent les kibboutz attaqués par le Hamas

En Israël, un drôle de "tourisme" se développe. Des cars entiers de curieux viennent visiter les kibboutz attaqués par le Hamas. Chaque jour, des dizaines de personnes se croisent entre les maisons abandonnées, qui portent encore les marques des attaques du 7-Octobre, comme à Kfar Aza, à moins de trois kilomètres de la bande de Gaza.

Sur le parking de ce kibboutz il y a plusieurs vans d'où descendent des membres des services de renseignement, des policiers et de simples citoyens israéliens ou étrangers. Entre les maisons aux murs troués d'impacts de balles, ils se succèdent et se prennent en photos. "Je pense que c'est important de venir ici pour que l'on comprenne ce qu'il s'est passé le 7 octobre et que l'on puisse en parler, nous-même, au reste du monde", explique Jordan qui fait partie d'un groupe de 14 Américains, venus exprès de Californie.

Un voyage pour aussi récolter de l'argent pour la reconstruction. "Bien sûr on fait aussi des donations et on contribue le plus possible, pour les hôpitaux ou les soldats", poursuit Jordan.

"Mais c’est important que nous comprenions l'impact de ces attaques pour pouvoir en parler à d’autres et aider au maximum." Jordan, Américain à franceinfo

Depuis sa terrasse, Shahar - un des seuls habitants à avoir réintégré sa maison - observe ce défilé, avec bienveillance. "C'est important que l'on puisse raconter, explique-t-il. Alors cela n'est pas toujours agréable d'avoir 100 personnes qui se promènent ici, pour constater les dégâts. Mais ce n'est pas grave, si c'est le prix à payer pour faire entendre au monde ce qu'il s'est passé."

Les juifs se rendent en Pologne et en Allemagne pour voir ce qu'il s'y est passé il y a 80 ans, rappelle Shahar. Ce qui a été perpétré dans ce kibboutz "est aussi important", poursuit le vieil homme.