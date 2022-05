Les Palestiniens enterrent la journaliste vedette Shireen Abu Akleh : "Elle disait toujours la vérité et elle l'a payé du prix de sa vie"

La scène est aussi inouïe qu'inimaginable : une charge de la police sur une foule portant un cercueil à la sortie d'un hôpital. La scène a pourtant eu lieu, vendredi 13 mai, lors des obsèques de la journaliste Shireen Abu Akleh, tuée d'une balle dans la tête mercredi en Cisjordanie alors qu'elle couvrait un raid israélien.

>> Ce que l'on sait de la mort d'une journaliste d'Al-Jazeera lors d'une opération de l'armée israélienne

Comme souvent lors des grandes manifestations, Jérusalem est quadrillée pour l'occasion. Le dispositif policier est important avec des barrières, des chevaux, des véhicules mais également un hélicoptère. À 14h, à la sortie de l'hôpital Saint-Joseph dans le quartier palestinien de Beit Hanina, la police israélienne charge la foule et matraque les porteurs du cercueil, qui manque de tomber au sol.

Horrible scenes in #Jerusalem as Israeli security forces beat mourners carrying the casket of slain journalist Shireen Abu Akleh pic.twitter.com/tcVAmV4pjd — Dylan Collins (@collinsdyl) May 13, 2022

"Ils nous ont bloqué avec leurs chevaux et leurs lacrymogènes", raconte quelques minutes après la charge Ouda Imam, activiste bien connue à Jérusalem. Shireen nous représentait tous. Elle était dans chaque maison, dans chaque quartier, dans chaque camp de réfugiés.

"Toute la Palestine fait le deuil de Shireen. Je n'ai pas connu ça depuis les obsèques de Yasser Arafat." Ouda Imam, activiste israélienne à franceinfo

Le cercueil et la foule ont eu du mal à arriver jusqu'à la vieille ville. À ce moment-là, il fait environ 30 degrés et les esprits s'échauffent. Même si les policiers se tiennent loin de l'église la foule est triste et en colère. Les drapeaux palestiniens et les keffiehs sont levés. "Les Palestiniens présents sont venus lui dire 'merci' pour ce qu'elle a fait", explique Michel, présent pour les obsèques. "Je suis palestinien avant tout, puis chrétien. 99% des gens présents sont des palestiniens musulmans. Elle disait la vérité, toujours la vérité, et elle l'a payé du prix de sa vie. Les journalistes sont des cibles, il faut faire attention."

La journaliste enterrée aux côtés de ses parents

Dans cette atmosphère triste et tendue, une femme a du mal à retenir ses larmes. Il s'agit de la députée arabe communiste et féministe Aida Touma-Suleiman : "Tous les gens libres autour du monde sont tristes. Nous sommes venus témoigner notre respect à une voix qu'elle voulait faire entendre : celle de la lutte palestinienne pour la liberté."

Shireen Abu Akleh repose désormais au cimetière chrétien du Mont Sion, aux côtés de ses parents.

L'enquête ne progresse pas

Dans le même temps, aucune avancée n'est significative dans l'enquête sur la mort de la journaliste. Cette absence d'avancée profite aux complots et aux invectives qui prospèrent sur les réseaux sociaux. L'armée israélienne estime qu'il est impossible de savoir qui a tiré sur la journaliste.

L'autorité palestinienne, quant à elle, refuse de participer à une enquête conjointe avec Israël. Elle refuse de fait de transmettre la balle qui a frappé Shireen Abu Akleh. En réalité, l'enquête est même passée au second plan devant la violence symbolique des images de la police israélienne frappant les porteurs du cercueil. Dans une déclaration, cette même police israélienne assure qu'elle a du recourir à la force car il y avait assure-t-elle : "Des chants nationalistes qui incitaient à la haine ainsi que des jets de pierre." L'impact est terrible pour Israël. Ces images ont été filmées par les chaînes de télévision du monde entier.