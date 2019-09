Législatives en Israël : les négociations s'ouvrent pour former un gouvernement

Il n'y a pas encore de résultats officiels, mais avec un peu plus de 90% des bulletins de vote dépouillés, une chose est sûre : Benyamin Nétanyahou a perdu son pari. Il voulait faire de ces législatives un référendum en sa faveur. En additionnant les sièges remportés par son parti, le Likoud, et ses alliés, l'extrême droite et les partis religieux, il n'a pas réussi à obtenir une majorité à la Knesset.

Phase de négociations

Son rival Benny Gantz du parti Bleu et Blanc n’obtient pas la majorité non plus, malgré le soutien des formations laïques et des Arabes israéliens. Chacun va donc tenter de convaincre le président Reuven Rivlin, qu'il est le mieux à même de former une coalition et de former le futur gouvernement israélien. L'heure est donc aux tractations tous azimuts. Les négociations promettent d'être longues et difficiles, indique Dominique Derda, le correspondant de France Télévisions au Proche-Orient.