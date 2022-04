Israël : vive émotion dans les rues de Tel Aviv après une nouvelle attaque terroriste

L'heure est à l'émotion et au recueillement pour les habitants de Tel-Aviv (Israël) sur le lieu de l'attaque meurtrière du jeudi 7 avril. Trois personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées. Depuis le 22 mars, c'est la quatrième fois que les Israéliens sont visés par un acte terroriste. "C'est une attaque qui nous a fait très peur et assez traumatisante pour tous les gens autour de nous. Les gens dans la rue sont tristes et c'est assez dur", confie une passante. Jeudi soir, des scènes de chaos dans ce quartier très animé du centre-ville, un homme vient d'ouvrir le feu sur des clients assis à la terrasse d'un restaurant. Le tireur, un Palestinien originaire de Cisjordanie a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance. Il a été abattu par les forces de l'ordre quelques heures plus tard dans la ville de Jaffa.

"Pas de limites à cette guerre"

Les autorités israéliennes ont depuis renforcé la sécurité dans tous les pays. Le Premier ministre, Naftali Bennett, s'est engagé à aller plus loin : "Il n'y a pas et n'y aura pas de limites à cette guerre. Nous accordons une liberté d'action totale à l'armée et à toutes les forces de sécurité afin de vaincre la terreur". Une attaque saluée par le Hamas et le djihad islamique. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans la bande de Gaza. Quant au processus de paix, il est toujours dans l'impasse.