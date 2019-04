Israël : vers un 5ème mandat pour Netanyahou

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou est désormais assuré d’avoir une majorité au parlement pour assurer un cinquième mandat. Israël garde donc le même cap. "Benyamin Netanyahou devrait battre le record de longévité à la tête du gouvernement israélien même s’il devra aussi composer avec les ennuis judiciaires car il est soupçonné dans plusieurs affaires de corruption", explique le journaliste Franck Genauzeau en duplex de Jérusalem dans le 19/20 de France 3.

Une loi pour son immunité

Et le journaliste d’ajouter : "Un des premiers objectifs de son mandat sera de convaincre ses partenaires de voter une loi pour lui accorder l’immunité. Un modèle de ce qui se fait en France pour le président de la République. En échange et pour s’assurer le soutien des partis nationalistes et religieux, il a déjà évoqué la possibilité d’annexer une colonie juive de Cisjordanie."

Le JT

Les autres sujets du JT